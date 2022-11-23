Клуб АПЛ нацелился на полузащитника «Барселоны»

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси, выступающий в испанском чемпионате за каталонскую «Барселону», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

По информации источника, заинтересованность в трансфере африканского хавбека проявляет бирмингемская «Астон Вилла». Инициатором подписания Кесси выступает главный тренер «львов» Унаи Эмери. Представитель АПЛ готов заплатить за игрока 14 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Франк провел 13 матчей и отметился одним забитым мячом. Его трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2026 года.