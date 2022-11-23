Итальянский клуб отреагировал на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Итальянский футбольный клуб «Пескара» отреагировал на уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Во вторник, 22 ноября, манкунианцы объявили о расторжении контракта с 37-летним португальским форвардом.

«Многие спрашивают о Роналду, но мы не будем публиковать его фото в нашей форме. Это будет банально и нелепо. Тогда это будет старый образ, который уже нами использовался», - говорится в социальных сетях клуба.

В настоящий момент Криштиану пребывает в статусе свободного агента. После завершения чемпионата мира – 2022 Роналду определится с новым местом работы.