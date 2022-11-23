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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Итальянский клуб отреагировал на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

23 Ноября 2022 • 09:07 Комментировать (2)

Итальянский футбольный клуб «Пескара» отреагировал на уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Во вторник, 22 ноября, манкунианцы объявили о расторжении контракта с 37-летним португальским форвардом.

«Многие спрашивают о Роналду, но мы не будем публиковать его фото в нашей форме. Это будет банально и нелепо. Тогда это будет старый образ, который уже нами использовался», - говорится в социальных сетях клуба.

В настоящий момент Криштиану пребывает в статусе свободного агента. После завершения чемпионата мира – 2022 Роналду определится с новым местом работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Пескара
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Комментарии (2)
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ингерман
23 Ноября 2022 в 09:20
ай ждем ачередной тупой прикол оц хрюнделей.. нада ж о себе напомниц.. а то про дырявае корыце уже все давно забыли.. А-ха-ха-ха! )))
wild cat
23 Ноября 2022 в 09:47
ай..бро..сичас ане абизатильна ф пику тибе накарябают самый громкай пост..))
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