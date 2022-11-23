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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» готов купить англичанина, которого оценивают в 150 млн евро

23 Ноября 2022 • 09:00 Комментировать

19-летний полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал трансферной целью «Манчестер Сити». Об этом рапортует The Times. Руководство «горожан» готово сделать предложение по трансферу хавбека дортмундской «Боруссии». Сообщалось, что переход игрока может обойтись потенциальному покупателю в 150 миллионов евро.

В настоящий момент Беллингем выступает за сборную Англии на чемпионате мира – 2022 в Катаре. В первом туре полузащитник помог «трём львам» разгромить команду Ирана со счетом 6:2.

В сезоне-2022/2023 Джуд провел 20 матчей за «Боруссию», отметившись девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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