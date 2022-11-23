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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» нацелился на форварда сборной Франции

23 Ноября 2022 • 08:50 Комментировать

Французский нападающий Маркус Тюрам, права на которого принадлежат гладбахской «Боруссии», является трансферной целью ряда клубов. Об этом рапортует Lequipe.

По данным источника, в споре за 25-летнего форварда сойдутся лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус», «Тоттенхэм» и представитель МЛС – «Интер Майами». Напомним, что Маркус являтся сыном легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама.

Контракт нападающего с нынешним клубом рассчитан до середины 2023 года. «Боруссия» готова продать француза в январе за десять миллионов евро.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Тюрам отметился десятью забитыми мячами в 15 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Арсенал Лондон Маркус Тюрам Интер Майами
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