«Арсенал» нацелился на форварда сборной Франции

Французский нападающий Маркус Тюрам, права на которого принадлежат гладбахской «Боруссии», является трансферной целью ряда клубов. Об этом рапортует Lequipe.

По данным источника, в споре за 25-летнего форварда сойдутся лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус», «Тоттенхэм» и представитель МЛС – «Интер Майами». Напомним, что Маркус являтся сыном легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама.

Контракт нападающего с нынешним клубом рассчитан до середины 2023 года. «Боруссия» готова продать француза в январе за десять миллионов евро.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Тюрам отметился десятью забитыми мячами в 15 поединках.