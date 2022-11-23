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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» отказался от трансфера Роналду

23 Ноября 2022 • 08:27 Комментировать

«Ньюкасл» не собирается подписывать звездного свободного агента Криштиану Роналду, покинувшего «Манчестер Юнайтед». Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

«Мы намерены работать на долгосрочную перспективу. У нас сейчас и так довольно возрастная команда. Поэтому это явно не тот трансфер, который нам сейчас нужен», - заявил главный тренер «сорок» Эдди Хау. Его слова приводятся в соцсетях журналиста Бена Якобса.

В настоящий момент 37-летний Роналду находится в расположении сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. В первом туре подопечные Фернанду Сантуша сыграют против Ганы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Криштиану Роналду Эдди Хау
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