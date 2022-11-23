«Ньюкасл» отказался от трансфера Роналду

«Ньюкасл» не собирается подписывать звездного свободного агента Криштиану Роналду, покинувшего «Манчестер Юнайтед». Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

«Мы намерены работать на долгосрочную перспективу. У нас сейчас и так довольно возрастная команда. Поэтому это явно не тот трансфер, который нам сейчас нужен», - заявил главный тренер «сорок» Эдди Хау. Его слова приводятся в соцсетях журналиста Бена Якобса.

В настоящий момент 37-летний Роналду находится в расположении сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. В первом туре подопечные Фернанду Сантуша сыграют против Ганы.