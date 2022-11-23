«Манчестер Юнайтед» сообщил, что Глейзеры готовы продать клуб

Американское семейство Глейзеров задумывается о продаже «Манчестер Юнайтед», такой информацией поделилась пресс-служба «красных дьяволов» посредством социальных сетей.

Совет директоров начал процесс изучения стратегических альтернатив для клуба. Ранее в прессе сообщалось, что Глейзеры планируют выручить с продажи «Юнайтед» 4,35 миллиарда евро.

После 16 туров Английской премьер-лиги манкунианский гранд набрал 26 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.

Напомним, что во вторник, 22 ноября, было объявлено об уходе из «Манчестер Юнайтед» звездного португальского форварда Криштиану Роналду. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.