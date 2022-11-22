Наставник «Бёрнли» Компани рассказал, почему не хотел бы видеть Роналду у себя в команде

Известный бельгийский экс-игрок Венсан Компани, ныне возглавляющий английский «Бёрнли», ответил на вопрос о Криштиану Роналду.

Во вторник португалец официально остался без клуба – контракт с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут по взаимному согласию игрока и руководства. Журналисты спросили наставника «Бёрнли», хочет ли тот видеть 37-летнюю звезду в своём коллективе: «Дело в том, что мне нужны игроки, которые способны бегать», – цитирует бельгийца журналист Алан Смит.

«Бёрнли» занимает первую строчку в английском Чемпионшипе после 21 тура.

Криштиану Роналду забил три гола в 16 матчах за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.