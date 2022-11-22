Добровинский: «Уход из «МЮ» будет способствовать уверенности Роналду»

Адвокат Александр Добровинский, который является болельщиком столичного «Динамо», высказался о разрыве контракта между португальским нападающим Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед».

«Интервью и последующий за ним разрыв контракта с клубом только будет способствовать его уверенности. Будут новые рекламные контракты. Он очень хорошо знает, что делает», - приводит слова адвоката «Спорт-экспресс».

Напомним, что процесс расторжения трудового договора был запущен после скандального интервью Роналду. В беседе с журналистом Пирсом Морганом 37-летний португалец раскритиковал боссов «МЮ» и заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.