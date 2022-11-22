Бент: «Тен Хаг не мог позволить Роналду остаться в «МЮ»

Бывший нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Даррен Бент посредством социальных сетей высказался об уходе португальского форварда Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Стороны сегодня, 22 ноября, досрочно расторгли трудовой договор.

«Досадно, что эта история так закончилась. Криштиану – один из величайших футболистов в истории. Однако главный тренер тен Хаг не мог позволить ему остаться в команде», - гласит сообщение Даррена.

Напомним, в недавнем скандальном интервью Роналду заявил, что не уважает нидерландского наставника.

В текущем сезоне чемпионата Англии португалец забил один гол в десяти поединках.