Юран считает, что Роналду стоит задуматься над своим нынешним уровнем

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран отреагировал на информацию о расторжении трудового договора нападающего Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед».

«Все бы хотели играть на высоком уровне до 40 лет, но это нереально. Пора самому задуматься, что где-то не тянет тот уровень, на котором его привыкли видеть. Это нормальное явление», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Ранее официальный сайт «красных дьяволов» объявил о расторжении контракта с 37-летним португальцем. В текущем сезоне Роналду провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.