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Канчельскис рассказал, где может продолжить карьеру Роналду

22 Ноября 2022 • 21:19 Комментировать (2)

Экс-нападающий «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на уход португальского форварда Криштиану Роналду из манкунианского гранда. Сегодня, 22 ноября, клуб объявил о разрыве трудового соглашения с 37-летним звездным футболистом.

«Он отыграет ЧМ, а потом будет искать команду, если еще не нашел. Думаю, окажется в США, найдет себе что-то, это самый оптимальный вариант. Команда Бекхэма им интересовалась», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Криштиану поучаствовал в 16 поединках за «красных дьяволов» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Андрей Канчельскис
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Комментарии (2)
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ингерман
22 Ноября 2022 в 21:54
ай меци уже забил это месцо.. )))
Alex1972
22 Ноября 2022 в 21:48
Ты пьян, Андрюша, и не знаешь Гешу... Хе..
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