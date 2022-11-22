Канчельскис рассказал, где может продолжить карьеру Роналду

Экс-нападающий «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на уход португальского форварда Криштиану Роналду из манкунианского гранда. Сегодня, 22 ноября, клуб объявил о разрыве трудового соглашения с 37-летним звездным футболистом.

«Он отыграет ЧМ, а потом будет искать команду, если еще не нашел. Думаю, окажется в США, найдет себе что-то, это самый оптимальный вариант. Команда Бекхэма им интересовалась», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Криштиану поучаствовал в 16 поединках за «красных дьяволов» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.