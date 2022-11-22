Совершенно невероятный и, говоря прямо, некрасивый случай произошел в седьмой по значимости английской лиге, в которой соперничают команды-любители. Это случилось в игре между «Уоррингтоном» и «Гисели», в котором выступавший в качестве гостей «Уорринтон» выиграл со счетом 3:1.

Однако ход матча был нарушен скандальным эпизодом - один из болельщиков «Гисели» подменил бутылочку с водой для голкипера «Уоррингтона» Тони Томпсона. Тот, не разобравшись, глотнул из нее, после чего пришел в неописуемую ярость - вполне понятную, естественно.

Однако арбитр гневного порыва кипера сразу не понял, а потому удалил его с поля. Так как «Уоррингтон» все равно выиграл, гости не стали сильно возмущаться, но осадок в этой истории, конечно же, остался. И не только в бутылке.