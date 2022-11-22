Криштиану Роналду обрёл статус свободного агента. «Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта объявил о расторжении контракта со звёздным португальским форвардом. В пресс-релизе присутствует формулировка «по взаимному согласию».

«Манчестер Юнайтед» поблагодарил Криштиану Роналду за два периода в клубе, на протяжении которых он забил 145 голов в 346 матчах. «Красные дьяволы» пожелали португальцу всего наилучшего.

«МЮ» подчеркнул, что все в клубе сосредоточены на продолжении прогресса под руководством Эрика тен Хага. В недавнем скандальном интервью Криштиану Роналду раскритиковал голландского тренера.