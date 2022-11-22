​Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити», его зарплата вырастет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уже продлил контракт с клубом. Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian.

По данным источника, новый контракт Хосепа Гвардиола с «горожанами» имеет формулу «1+1». Испанский специалист получит прибавку к заработной плате. Ранее оклад Гвардиолы в Англии составлял 20 миллионов фунтов в год.

Хосеп Гвардиола принял «Манчестер Сити» в 2016 году. Под руководством испанского тренера «горожане» четырежды становились чемпионами Англии, а также завоевали множество других трофеев на внутренней арене. Что до Лиги чемпионов, то лучшим результатом «Манчестер Сити» при Гвардиоле был финал.