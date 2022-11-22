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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Маунт: Не думаю о возможном переходе Роналду в «Челси»

22 Ноября 2022 • 18:32 Комментировать

Криштиану Роналду слухи снова связывают с «Челси». Звёздный португальский нападающий наверняка покинет «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и сказал, что его выгоняют.

Между тем, вопрос о возможном переходе Роналду в «Челси» получил полузащитник команды Мэйсон Маунт.

«Послушайте, я сейчас в лагере сборной Англии, и я сосредоточен на этом. Я только что сыграл первый матч на чемпионате мира, и я не думаю о чём-то ещё», - сказал Маунт, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.com.

Действующий контракт связывает Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» до конца сезона 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт Трансферы футбола - зима 2023
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