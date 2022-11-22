«Он ужасно раздражал меня» - бывший игрок сборной Англии раскритиковал Капелло

Бывший защитник английской сборной Джо Коул вспомнил чемпионат мира 2010 года, когда английскую команду тренировал Фабио Капелло. По слова Коула, итальянский специалист ужасно раздражал его своей манерой управления командой.

- Я плохо вспоминаю тот чемпионат мира именно из-за Капелло. Знаете, он просматривал матчи сборной Италии по телевизору и орал, кричал, свистел каждый раз, когда итальянцы забивали. Как англичанин, я не мог этого принять, мне казалось это ненормальным. Меня трясло от его поведения, - цитирует слова Коула pianetamilan.it.

Капелло тренировал английскую сборную с 2008 до 2012 года.