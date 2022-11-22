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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Он ужасно раздражал меня» - бывший игрок сборной Англии раскритиковал Капелло

22 Ноября 2022 • 17:58 Комментировать

Бывший защитник английской сборной Джо Коул вспомнил чемпионат мира 2010 года, когда английскую команду тренировал Фабио Капелло. По слова Коула, итальянский специалист ужасно раздражал его своей манерой управления командой.

- Я плохо вспоминаю тот чемпионат мира именно из-за Капелло. Знаете, он просматривал матчи сборной Италии по телевизору и орал, кричал, свистел каждый раз, когда итальянцы забивали. Как англичанин, я не мог этого принять, мне казалось это ненормальным. Меня трясло от его поведения, - цитирует слова Коула pianetamilan.it.

Капелло тренировал английскую сборную с 2008 до 2012 года.  


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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Сборная Англии Джо Коул Чм-2010
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