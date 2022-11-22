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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Агент: «У Локателли были варианты в АПЛ»

22 Ноября 2022 • 14:43 Комментировать

Агент Стефано Кастельнуово, который представляет интересы полузащитника «Ювентуса» Мануэля Локателли, подтвердил, что у футболиста летом были варианты в Английской премьер-лиге.

«Это правда, летом у Локателли было несколько хороших вариантов в АПЛ. Но у него прочная связь с «Ювентусом», и он никогда не думал об уходе.

Мы знаем, что Мануэль входит в планы клуба, и мы гордимся этим. Он из тех игроков, которые всегда могут приспособиться к требованиям тренера», - высказался агент, давая комментарий для Tuttosport.

Мануэль Локателли в сезоне 2022/2023 провёл за «Ювентус» 17 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мануэль Локателли
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