​«Ньюкасл» хочет выиграть борьбу за Тюрама у европейских грандов

Нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама пресса то и дело связывает с европейскими грандами. Тем не менее, заполучить игрока рассчитывает и относительно скромный «Ньюкасл», который после смены владельца имеет хорошие финансовые возможности.

Как сообщает The Sun, «Ньюкасл» рассчитывает купить Маркуса Тюрама в зимнее трансферное окно по сниженной цене. Действующий контракт 25-летнего форварда с «Боруссией» истекает летом.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Маркуса Тюрама в 30 миллионов евро.

Маркус Тюрам – сын известного в прошлом игрока сборной Франции Лилиана Тюрама.