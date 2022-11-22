​«Эвертон» тоже отказался от Бьелсы

Известный аргентинский тренер Марсело Бьелса не возглавит «Эвертон». Как сообщает Football Insider, «ириски» отказались от идеи с приглашением на тренерский мостик 67-летнего специалиста.

В настоящий момент главным тренером «Эвертона» является Фрэнк Лэмпард. Команда занимает лишь 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону вылета всего лишь на один зачётный балл.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Марсело Бьелса не станет главным тренером «Борнмута». Переговоры между клубом и тренером провалились.

В феврале Марсело Бьелса ушёл из «Лидса», и с тех пор аргентинец находится без работы.