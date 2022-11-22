Гранды Серии А претендуют на игрока «Челси»

Атакующий полузащитник сборной США и лондонского «Челси» Кристиан Пулишич может сменить Английскую премьер-лигу на итальянскую Серию А. Об этом сообщают журналисты портала Goal.com.

По информации источника, в трансфере американского вингера заинтересованы туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Сам Пулишич не против сменить клубную прописку ради получения большего количества игрового времени. Переход в один из итальянских клубов может быть оформлен в январе.

В текущем сезоне Премьер-лиги 24-летний полузащитник провел 13 матчей, записав на свой счет гол и результативный пас.