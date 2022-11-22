Экс-игрок сборной Португалии: «Тен Хаг проявил неуважение к Роналду»

Экс-футболист сборной Португалии Паулу Футре отреагировал на конфликт между нападающим «МЮ» Криштиану Роналду и главным тренером команды Эриком тен Хагом. В своем недавнем интервью форвард заявил, что не уважает нидерландского специалиста.

«Мне не нравится, когда тен Хаг решает выпустить Криштиану всего на пару минут. Это проявление неуважения к Роналду. У этого парня пять «Золотых мячей», с ним нельзя так поступать. Тренер пытался его унизить», - передает слова Футре A Bola.

Ожидается, что в ближайшее время контракт между Роналду и «красными дьяволами» будет расторгнут. В данный момент КриРо находится в расположении сборной Португалии на мундиале в Катаре.