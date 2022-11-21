«Милан» нацелился на двух игроков «Челси»

Два атакующих футболиста лондонского «Челси» могут пополнить ряды «Милана» в зимнее трансферное окно. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, боссы «россонери» планируют оформить полноценные переходы вышеназванных игроков.

Трансферная стоимость Армандо составляет 30 миллионов евро, а Хакима – 17 миллионов. Оба игрока не являются основными в лондонской команде. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Броя провел 12 матчей, отметившись одним забитым мячом. Зиеш принял участие в пяти встречах, в которых не сделал голевых действий.

После 15 туров Серии А «Милан» занимает второе место в турнирной таблице.