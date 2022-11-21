​Бьелса не возглавит «Борнмут», переговоры провалились

Марсело Бьелса не станет главным тренером «Борнмута». Как сообщает Football Insider, переговоры «вишен» с известным 67-летним аргентинским тренером провалились.

По данным источника, теперь «Борнмут» планирует назначить Гари О’Нила постоянным тренером, избавив его от приставки «и.о.»

С февраля текущего календарного года Марсело Бьелса находится без работы. Последним клубом в карьере аргентинца был «Лидс», который он возглавлял примерно три с половиной года.

«Борнмут» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Южане опережают зону вылета всего лишь на три зачётных балла.