Нападающий Криштиану Роналду мог оказаться в «Челси» в прошлом году, ещё до возвращения в «Манчестер Юнайтед». Об этом в своём материале написал журналист Il Corriere Dello Sport Иван Дзаццарони.

«Когда Роналду решил уехать из Турина, он был убеждён, что весь мир ждёт его. Он был в шаге от «Челси». Клуб достиг договорённости с Жорже Мендешем, но столкнулся с сильным сопротивлением со стороны Томаса Тухеля», - написал журналист в своей колонке.

«Челси» до сих пор связывают с Криштиану Роналду. Ожидается, что звёздный португалец покинет «Манчестер Юнайтед» зимой после скандального интервью, в котором он катком прошёлся по клубу.