​«Ньюкасл» хочет подписать форварда «Ювентуса» с ценником в 80 млн евро

После смены владельца «Ньюкасл» имеет более широкие финансовые возможности. Этот факт позволяет «сорокам» бороться на трансферном рынке за достаточно статусных футболистов. По данным CalcioMercatoWeb, английский клуб в следующем году хочет подписать форварда Душана Влаховича из «Ювентуса».

Душан Влахович, которому в конце января исполнится 23 года, оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 80 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 Влахович провёл за «старую синьору» 15 официальных матчей. В них сербский нападающий забил 7 голов и отдал 2 результативных паса.