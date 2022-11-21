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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«ПСЖ» нацелился на капитана «Манчестер Сити» слухи

21 Ноября 2022 • 15:49 Комментировать

«ПСЖ» изучает варианты по усилению команды на следующий год. Как сообщает El Nacional, гранд Лиги 1 нацелился на капитана «Манчестер Сити» - на полузащитника Илкая Гюндогана.

Действующий контракт Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2022/2023. Таким образом, заполучить немецкого футболиста следующим летом можно будет бесплатно, если к тому моменту он не договорится с «горожанами» о пролонгации трудового соглашения.

По данным источника, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи готов сделать всё возможное, чтобы обойти «Барселону» в борьбе за 32-летнего Илкая Гюндогана.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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