«ПСЖ» изучает варианты по усилению команды на следующий год. Как сообщает El Nacional, гранд Лиги 1 нацелился на капитана «Манчестер Сити» - на полузащитника Илкая Гюндогана.

Действующий контракт Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2022/2023. Таким образом, заполучить немецкого футболиста следующим летом можно будет бесплатно, если к тому моменту он не договорится с «горожанами» о пролонгации трудового соглашения.

По данным источника, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи готов сделать всё возможное, чтобы обойти «Барселону» в борьбе за 32-летнего Илкая Гюндогана.