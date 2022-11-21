​Гринвуда будут судить в ноябре 2023 года

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд предстанет перед судом 27 ноября 2023 года. Об этом рассказывает BBC на страницах своего сайта.

Напомним, что в январе текущего календарного года Мэйсон Гринвуд был задержан. Футболиста обвиняют в попытке изнасилования и нападении. Бывшая девушка Гринвуда публиковала в социальных сетях фотографии побоев, а также аудиозаписи, на которых игрок якобы угрожал ей. В настоящий момент Гринвуд находится на свободе под залогом.

Как известно, на фоне скандала «Манчестер Юнайтед» отстранил Мэйсона Гринвуда от матчей и тренировочного процесса.