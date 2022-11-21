«Ливерпуль» нацелился на игрока сборной Англии с ценником 80 млн евро

Хавбек сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в другом клубе Премьер-лиги. Согласно информации портала Goal.com, 23-летний футболист попал в сферу интересов «Ливерпуля». Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп выступает одним из инициаторов приглашения Райса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Деклана в 80 миллионов евро. Трудовое соглашение полузащитника с «молотобойцами» рассчитано до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник провел 15 матчей, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.