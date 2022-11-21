Мбаппе запросил трансфер у «ПСЖ» - назван главный претендент на форварда

«ПСЖ» может лишиться одного из своих звездных нападающих в январское трансферное окно. Как стало известно порталу Goal.com, покинуть парижский гранд намерен 23-летний французский форвард Килиан Мбаппе.

Футболист уже обратился к владельцам клуба с просьбой о продаже грядущей зимой. Основным претендентом на Мбаппе считается «Манчестер Юнайтед». В стане «красных дьяволов» Килиан может заменить португальца Криштиану Роналду, которого после скандального интервью не желают видеть на «Олд Траффорд».

Ранее также сообщалось об интересе к Килиану со стороны мадридского «Реала» и «Ливерпуля».