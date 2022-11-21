Клопп: «Я ушёл из «Боруссии» чтобы уступить дорогу Тухелю»

Немецкий специалист Юрген Клопп, нынешний наставник «Ливерпуля», в 2015 году покинул дортмундскую «Боруссию», с которой добился первых громких успехов - дважды привел клуб к победе в чемпионате Германии и вывел его в финал Лиги чемпионов. У него был продолжительный контракт с клубом, но Клопп все равно ушел в «Ливерпуль». По его словам, сделал он это для того, чтобы освободить дорогу Томасу Тухелю.

- Я ушел раньше времени и я напомню вам почему - Томас Тухель. Он собирался покинуть «Гамбург» и я хотел, чтобы он стал тренером «Боруссии». Потому и я сам ушел раньше, чем планировал, - цитирует Клоппа WDR.