Прает может уйти из «Лестера»

Бельгийский полузащитник Деннис Прает близок к уходу из английского «Лестера», рапортуют журналисты Caughtoffside.

Как отмечает источник, стороны могут расстаться в январское трансферное окно. Сам Прает хотел бы продолжить карьеру в «Торино», за который играл в минувшем сезоне на правах аренды. Туринский клуб готов арендовать бельгийца до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа за шесть-семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 28-летний полузащитник принял участие в семи встречах, в которых не отметился голевыми действиями.