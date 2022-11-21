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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» уверен в продлении контракта с Гарначо

21 Ноября 2022 • 11:33 Комментировать

В руководстве «Манчестер Юнайтед» уверены в том, что вскоре подпишут новое трудовое соглашение с перспективным аргентинским нападающим Алехандро Гарначо. Об этом сообщает посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Накануне в прессе появилась информация, что «красные дьяволы» готовы поднять заработную плату игрока в десять раз – с 5 тысяч до 50 тысяч в неделю.

В ноябре Алехандро отлично зарекомендовал себя в матчах за манкунианский коллектив. Он принял участие в четырех встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Контракт Гарначо истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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