Ришарлисон: «После завершения карьеры буду жить на острове с кучей женщин»

Форвард лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Бразилии Ришарлисон рассказал, чем планирует заниматься после окончания карьеры.

«Что буду делать, когда повешу бутсы на гвоздь? Я планирую купить себе остров и жить там с кучей женщин», - передает слова нападающего таблоид The Sun.

25-летний бразилец пополнил ряды «Тоттенхэма» летом текущего года, подписав пятилетнее трудовое соглашение. Его трансфер обошелся «шпорам» в 58 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ришарлисон принял участие в 15 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.