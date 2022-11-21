«Арсенал» нашёл нового форварда в Бундеслиге

Французский нападающий Мусса Диаби, правами на которого владеет леверкузенский «Байер», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как стало известно журналистам Express, заинтересованность в трансфере 23-летнего футболиста проявляет лондонский «Арсенал». Трансферная стоимость Диаби составляет 50 миллионов евро. Футболист связан трудовым договором с «фармацевтами» до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 поединках за леверкузенскую команду, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.