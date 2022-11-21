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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агуэро раскрыл причину облысения Гвардиолы

21 Ноября 2022 • 08:36 Комментировать

Экс-форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о трудностях работы футбольным тренером. Он привел в пример испанского специалиста Хосепа Гвардиолу, ныне занимающего пост рулевого «горожан».

«Тренером быть нелегко. Просто взгляните на Гвардиолу, он облысел о того, что много думал», - передает слова Серхио Barca Universal.

Напомним, что Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем в прошлом году. Под руководством Гвардиолы аргентинец выступал с 2016 по 2021 год. Вместе они трижды становились чемпионами АПЛ, а также брали национальные кубки.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро
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