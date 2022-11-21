Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Иньеста оценил шансы Холанна превзойти Месси и Роналду

21 Ноября 2022 • 07:37 Комментировать

Легендарный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поделился мнением и форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Я особо не следил за Эрлингом, но очевидно, что он зверь в атаке. Побьет ли он бомбардирские достижения Месси и Роналду? Если Холанн сохранит текущую результативность, то сможет сделать это. Хотя обогнать Лионеля и Криштиану довольно непросто», - цитирует Андреса AS.

Холанн пополнил ряды «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне норвежский голеадор принял участие в 17 поединках, отметившись 23 забитыми мячами и семью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Ноября
09:53 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Гвардиола сделал меня топ-футболистом»
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового форварда в Бундеслиге
08:36 · Англия. Премьер-лига
Агуэро раскрыл причину облысения Гвардиолы
07:37 · Англия. Премьер-лига
Иньеста оценил шансы Холанна превзойти Месси и Роналду
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет выкупить Кулушевски у «Ювентуса»
20 Ноября
20:59 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ хотят купить Абрахама 1
20:52 · Англия. Премьер-лига
В Англии за 39 тысяч фунтов продали футболку, в которой Роналду сыграл с «Астон Виллой» 1
18:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» надеется на помощь Перишича в борьбе за Брозовича
17:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Челси» интересуется вратарём сборной Англии Пикфордом
17:02 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк назвал своего самого сильного одноклубника
16:49 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» больше не продаст «Арсеналу» игроков основной обоймы слухи
16:22 · Англия. Премьер-лига
​Журналист раскрыл сообщение, которое ему написал Роналду на фоне критики
16:16 · Англия. Премьер-лига
​Роналду признавался, что жалеет о возвращении в «Манчестер Юнайтед» 1
16:06 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» Салиба может продолжить карьеру в «ПСЖ»
15:58 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» выкупит Кулушевски у «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем