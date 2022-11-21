Иньеста оценил шансы Холанна превзойти Месси и Роналду

Легендарный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поделился мнением и форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Я особо не следил за Эрлингом, но очевидно, что он зверь в атаке. Побьет ли он бомбардирские достижения Месси и Роналду? Если Холанн сохранит текущую результативность, то сможет сделать это. Хотя обогнать Лионеля и Криштиану довольно непросто», - цитирует Андреса AS.

Холанн пополнил ряды «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне норвежский голеадор принял участие в 17 поединках, отметившись 23 забитыми мячами и семью ассистами.