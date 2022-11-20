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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два клуба АПЛ хотят купить Абрахама

20 Ноября 2022 • 20:59 Комментировать

Английский форвард Тэмми Абрахам, который сейчас выступает в итальянском чемпионате за столичную «Рому», может вернуться на Туманный Альбион. Об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

В услугах нападающего заинтересованы два представителя Премьер-лиги - лондонский «Тоттенхэм» и бирмингемская «Астон Вилла».

25-летний игрок связан трудовыми обязательствами с римским клубом до окончания сезона-2025/2026. Его трансферный ценник – 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Абрахам поучаствовал в 15 поединках, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Астон Вилла Тэмми Абрахам
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