«Тоттенхэм» надеется на помощь Перишича в борьбе за Брозовича

«Тоттенхэм» входит в список клубов, проявляющих интерес к полузащитнику Марсело Брозовичу из «Интера». Как сообщает Mondo Calcio, лондонский клуб надеется на помощь Ивана Перишича, который находится в хороших отношениях с Брозовичем. «Шпоры» хотят, чтобы Перишич убедил Брозовича перебраться в клуб.

Марсело Брозович на днях отметил свой 30-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают хорватского футболиста в 35 миллионов евро.

Стоит добавить, что Марсело Брозович находится на радаре и других клубов Премьер-лиги Англии – «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».