​Роналду может вернуться в «Реал»

На протяжении всей недели футбольное общество обсуждало интервью Криштиану Роналду. Звёздный португалец катком прошёлся по «Манчестер Юнайтед», и теперь он наверняка сменит клуб в обозримом будущем.

Как сообщает испанское издание Sport, в зимнее трансферное окно Криштиану Роналду может оказаться в «Реале». Учитывая частые попадания в лазарет Карима Бензема, «сливочные» хотят найти ещё одного бомбардира. Мадридцы могут подписать с Роналду краткосрочный контракт – на вторую часть сезона 2022/2023.

Криштиану Роналду выступал за «Реал» на протяжении девяти сезонов – с 2009 по 2018 год. После этого португалец решил перебраться в «Ювентус». В «Манчестер Юнайтед» Роналду вернулся летом прошлого года.