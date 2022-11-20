Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду может вернуться в «Реал»

20 Ноября 2022 • 17:32 Комментировать (3)

На протяжении всей недели футбольное общество обсуждало интервью Криштиану Роналду. Звёздный португалец катком прошёлся по «Манчестер Юнайтед», и теперь он наверняка сменит клуб в обозримом будущем.

Как сообщает испанское издание Sport, в зимнее трансферное окно Криштиану Роналду может оказаться в «Реале». Учитывая частые попадания в лазарет Карима Бензема, «сливочные» хотят найти ещё одного бомбардира. Мадридцы могут подписать с Роналду краткосрочный контракт – на вторую часть сезона 2022/2023.

Криштиану Роналду выступал за «Реал» на протяжении девяти сезонов – с 2009 по 2018 год. После этого португалец решил перебраться в «Ювентус». В «Манчестер Юнайтед» Роналду вернулся летом прошлого года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
20 Ноября 2022 в 18:17
дебилоиды )) нафига вы мне постоянно напоминаете мой страшный сон
CERG
20 Ноября 2022 в 17:50
ХА ха ххххаххх))) Давайте на месячишко хватит)))
NOBODY
20 Ноября 2022 в 17:37
интересно в какие еще места сосватают Криро СМИ? ))) на Марс, на Луну? )))) в соседнюю галактику??
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Ноября
18:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» надеется на помощь Перишича в борьбе за Брозовича
17:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Челси» интересуется вратарём сборной Англии Пикфордом
17:02 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк назвал своего самого сильного одноклубника
16:49 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» больше не продаст «Арсеналу» игроков основной обоймы слухи
16:22 · Англия. Премьер-лига
​Журналист раскрыл сообщение, которое ему написал Роналду на фоне критики
16:16 · Англия. Премьер-лига
​Роналду признавался, что жалеет о возвращении в «Манчестер Юнайтед» 1
16:06 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» Салиба может продолжить карьеру в «ПСЖ»
15:58 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» выкупит Кулушевски у «Ювентуса»
15:21 · Англия. Премьер-лига
​Арнаутович рассказал об интересе из «Манчестер Юнайтед»
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Челси» обсуждают громкий обмен 3
15:03 · Англия. Премьер-лига
​Фото с Месси и Роналду за шахматной доской смонтировали 2
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл усиление в «Астон Вилле»
14:09 · Англия. Премьер-лига
Фирмино готов подписать новый контракт с «Ливерпулем»
13:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Реал» будет следить за игроком сборной Германии на ЧМ-2022
12:46 · Англия. Премьер-лига
Брайтвайт выбрал между Месси и Роналду
Все новости
Рекомендуем