С высокой долей вероятности Криштиану Роналду больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед». После скандального интервью португалец наверняка сменит клубную прописку, что вынуждает «красных дьяволов» искать нового форварда.

Как сообщает El Nacional, «Манчестер Юнайтед» нацелился на звёздного форварда «Реала» Винисиуса Жуниора. По данным источника, «красные дьяволы» считают молодого бразильца идеальной заменой для Роналду.

Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг уже разговаривал с Винисиусом. «Манчестер Юнайтед» хочет предложить бразильцу хороший контракт и игровой номер 7.

Ранее 22-летний Винисиус Жуниор говорил о намерении долго играть за «Реал». Действующий контракт бразильца рассчитан до конца сезона 2023/2024.