​Ван Дейк назвал своего самого сильного одноклубника

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк ответил на вопрос. Нидерландца попросили назвать своего самого сильного одноклубника.

«Я бы сказал, что в «Ливерпуля» это Роберто Фирмино. Я знаю, как сложно играть против него, потому что он отходит глубоко», - высказался ван Дейк в подкасте Pitch Side.

Действующий контракт Роберто Фирмино с «Ливерпулем» рассчитан до средины 2023 года. Ожидается, что в обозримом будущем бразильский нападающий заключит с мерсисайдским клубом новое трудовое соглашение.

Напомним, что Роберто Фирмино защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2015 года после трансфера из «Хоффенхайма».