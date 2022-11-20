В летнее трансферное окно из «Манчестер Сити» в «Арсенал» перебрались защитник Александр Зинченко и нападающий Габриэль Жезус. Усиление помогло «канонирам» - после первой части сезона они лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги. Как стало известно Football Insider, на этом фоне «горожане» пересмотрели свою клубную политику. Теперь клуб не станет продавать «Арсеналу» футболистов, которые входят в основную обойму. При этом «Манчестер Сити» допускает трансферы в стан «канониров» менее статусных игроков.

Напомним, что «Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» на пять зачётных баллов.