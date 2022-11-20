​Журналист раскрыл сообщение, которое ему написал Роналду на фоне критики

Криштиану Роналду оказался под ударом после скандального интервью, которое он дал журналисту Пирсу Моргану. Среди прочего, звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» раскритиковал Эрика тен Хага и руководство клуба, а также сказал, что его выгоняют.

Несмотря на последовавшую критику, Криштиану Роналду чувствует себя хорошо. Об этом рассказал Пирс Морган.

«Всё хорошо», - написал он мне в пятницу, когда прибыл в Катар на чемпионат мира», - говорится в тексте Моргана в колонке для The Times.

На чемпионате мира сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе выступит в одной группе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.