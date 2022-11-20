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​Роналду признавался, что жалеет о возвращении в «Манчестер Юнайтед»

20 Ноября 2022 • 16:16 Комментировать (1)

Всю неделю футбольная общественность активно обсуждает скандальное интервью Криштиану Роналду. Журналист Пирс Морган, который общался со звёздным форвардом, вспомнил о разговоре с Роналду, состоявшемся ещё весной.

«Возвращение его мечты превратилось в кошмар. В течение часа он страстно формулировал все проблемы, которые, на его взгляд, стояли за упадком клуба – от многолетних чемпионов под руководством сэра Алекса Фергюсона до посредственной команды.

Он сказал мне: «Я не могу просто продолжать игнорировать то, что происходит внутри клуба прямо сейчас».

Я спросил, сожалеет ли он о возвращении в «Манчестер Юнайтед». Роналду вздохнул и ответил: «Возможно, моё сердце говорило громче разума», - написал Морган в колонке для The Times.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пирс Морган
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Ноября 2022 в 16:20
Разумом ты никогда не отличался.. А всему виной непомерный эгоизм... Он ещё никому не приносил величия..
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