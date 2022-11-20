​«Тоттенхэм» выкупит Кулушевски у «Ювентуса»

В начале текущего календарного года Деян Кулушевски сменил «Ювентус» на «Тоттенхэм». Лондонский клуб арендовал шведа у «старой синьоры» на полтора сезона. Как сообщает Football Insider, теперь «шпоры» намерены выкупить Кулушевски у туринского клуба. В стане «Тоттенхэма» уверены, что проблем в этой сделке не будет.

За «Тоттенхэм» Деян Кулушевски провёл 32 матча во всех турнирах. В них 22-летни футболист записал на свой счёт 6 голов и 13 результативных передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Деяна Кулушевски в 50 миллионов евро.