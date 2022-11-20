​Арнаутович рассказал об интересе из «Манчестер Юнайтед»

В летнее трансферное окно австрийский нападающий Марко Арнаутович мог сменить «Болонью» на «Манчестер Юнайтед». 33-летний футболист дал комментарий на этот счёт.

«Манчестер Юнайтед» несколько раз пытался подписать меня. Решение остаться в Италии было трудным, потому что моя семья хотела вернуться в Англию. Для меня ясно, что «красные дьяволы» остаются на вершине вселенной, а «Болонья» - нет. Но это нормально. Здесь всё спокойно, здесь есть время на себя и никакого стресса», - слова Арнаутовича приводит Football Italia со ссылкой на Laola1.

В сезоне 2022/2023 Марко Арнаутович забил 8 голов в 15 матчах за «Болонью».