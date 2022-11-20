​Фото с Месси и Роналду за шахматной доской смонтировали

Лионель Месси и Криштиану Роналду – главные звёзды футбола последних 15 лет – поучаствовали в съёмках рекламы. По итогам съёмочного процесса появился мощный снимок, на котором аргентинец и португалец играют в шахматы.

В скором времени в сети появилось видео о съёмках. Оказалось, что Лионель Месси и Криштиану Роналду приезжали на съёмочную площадку в разные дни. Снимок со звёздными форвардами за шахматной доской, был смонтирован.

Отметим, что Лионель Месси по ходу своей карьеры семь раз завоёвывал «Золотой мяч». Криштиану Роналду, в свою очередь, имеет пять таких наград на своей полке с трофеями.