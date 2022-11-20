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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нашёл усиление в «Астон Вилле»

20 Ноября 2022 • 14:46 Комментировать

25-летний ямайский вингер Леон Бейли, правами на которого владеет бирмингемская «Астон Вилла», может пойти на повышение по карьерной лестнице.

По сообщениям в социальных сетях журналиста Экрема Конура, оформить переход игрока хочет лондонский «Челси». «Пенсионеры» планируют закрыть сделку в январское трансферное окно. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Леона составляет 25 миллионов евро. Его контракт с «Виллой» рассчитан до середины 2025 года.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Бейли провел 14 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Астон Вилла Леон Бейли
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