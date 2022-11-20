«Челси» нашёл усиление в «Астон Вилле»

25-летний ямайский вингер Леон Бейли, правами на которого владеет бирмингемская «Астон Вилла», может пойти на повышение по карьерной лестнице.

По сообщениям в социальных сетях журналиста Экрема Конура, оформить переход игрока хочет лондонский «Челси». «Пенсионеры» планируют закрыть сделку в январское трансферное окно. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Леона составляет 25 миллионов евро. Его контракт с «Виллой» рассчитан до середины 2025 года.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Бейли провел 14 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.