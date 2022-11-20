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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду может стать одноклубником Кокорина

20 Ноября 2022 • 14:23 Комментировать (2)

В чемпионате Италии появился неожиданный претендент на форварда сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. По информации портала Goal.com, интерес к 37-летнему футболисту проявляет «Фиорентина». Руководство флорентийского клуба готово удовлетворить финансовые запросы звездного игрока.

Ранее стало известно, что «красные дьяволы» собираются досрочно расторгнуть трудовое соглашение с опытным голеадором. В клубе возмущены недавним интервью Криштиану и больше не хотят видеть португальца на «Олд Траффорд».

Если переход Роналду в «Фиорентину» состоится, то Криштиану может сыграть в атаке «фиалок» с Александром Кокориным. Россиянин вернется в итальянский клуб из аренды летом следующего года. В этом сезоне форвард играет за кипрский «Арис».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Александр Кокорин
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Комментарии (2)
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Alex1972
20 Ноября 2022 в 15:12
Лично буду болеть за фиалок... Лично... А-ха-ха-ха...
Misha_diablo_football
20 Ноября 2022 в 14:33
Два брата акробата...
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