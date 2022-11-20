Фирмино готов подписать новый контракт с «Ливерпулем»

Похоже, Роберто Фирмино останется в «Ливерпуле» на ближайшие сезоны. Как сообщает Calciomercato, бразильский нападающий готов подписать с мерсисайдским клубом новый контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/2025.

Стоит сказать, что в последнее время Роберто Фирмино стал получать меньше игрового времени из-за прихода в команду Дарвина Нуньеса.

За «Ливерпуль» Роберто Фирмино играет с лета 2015 года. С тех пор бразилец провёл за «красных» 348 матчей, в которых забил 107 голов и отжал 78 результативных передач.

Напомним, что Роберто Фирмино не попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.